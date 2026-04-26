Le Tranger

Brocante

Le Tranger Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le Comité des Fêtes de Le Tranger vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et animée à l’occasion de sa grande brocante !

Les exposants sont accueillis dès 6h, sans réservation préalable. Tout au long de la journée, profitez d’une ambiance festive avec des animations musicales assurées par Turbo Klik et la Caravane Juk’box des Frères Scopitone. Sur place, une restauration rapide et une buvette seront à votre disposition pour vous régaler. L’accès visiteurs et le parking est entièrement gratuit.

Venez nombreux chiner et partager un moment chaleureux ! .

Le Tranger 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 18 01 03 95

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English :

The Comité des Fêtes de Le Tranger invites you to a fun-filled day at its large-scale flea market!

L’événement Brocante Le Tranger a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Châtillonnais en Berry