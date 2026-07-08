Brocante route des baroches Les Baroches

dimanche 30 août 2026 · route des baroches · Les Baroches

Informations pratiques

Les Baroches

Brocante

route des baroches Terrain de foot Les Baroches Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Brocante organisée par l’association unions des trois fontaines

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

route des baroches Terrain de foot Les Baroches 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 67 40 54 58 uniondestroisfontaines@gmail.com

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English :

Flea market organized by the Unions des Trois Fontaines association

Refreshments and food available on site

L’événement Brocante Les Baroches a été mis à jour le 2026-07-08 par MILTOL