Brocante route des baroches Les Baroches
dimanche 30 août 2026 · route des baroches · Les Baroches
Informations pratiques
Les Baroches
Brocante
route des baroches Terrain de foot Les Baroches Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Brocante organisée par l’association unions des trois fontaines
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
route des baroches Terrain de foot Les Baroches 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 67 40 54 58 uniondestroisfontaines@gmail.com
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English :
Flea market organized by the Unions des Trois Fontaines association
Refreshments and food available on site
L’événement Brocante Les Baroches a été mis à jour le 2026-07-08 par MILTOL