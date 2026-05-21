Brocante Les Islettes
Brocante Les Islettes dimanche 19 juillet 2026.
Les Islettes
Brocante
Stade Dominique Vigour Les Islettes Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez chiner l’objet tant convoité lors de la brocante du foot organisée par le Sporting Club des Islettes. Buvette et restauration sur place.Tout public
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Stade Dominique Vigour Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 48 33 04 85
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English :
Come and find that coveted item at the soccer flea market organized by Sporting Club des Islettes. Refreshments and catering on site.
L’événement Brocante Les Islettes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT DU PAYS D’ARGONNE
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