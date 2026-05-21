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Brocante Les Islettes

Brocante Les Islettes

Brocante Les Islettes dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Stade Dominique Vigour

Ville : 55120 Les Islettes

Département : Meuse

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Les Islettes

Brocante

Stade Dominique Vigour Les Islettes Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Venez chiner l’objet tant convoité lors de la brocante du foot organisée par le Sporting Club des Islettes. Buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

Stade Dominique Vigour Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 48 33 04 85 

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English :

Come and find that coveted item at the soccer flea market organized by Sporting Club des Islettes. Refreshments and catering on site.

L’événement Brocante Les Islettes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT DU PAYS D’ARGONNE

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