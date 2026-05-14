Animations verriers au musée du verre d’Argonne Les Islettes
Animations verriers au musée du verre d’Argonne Les Islettes dimanche 19 juillet 2026.
Les Islettes
Animations verriers au musée du verre d’Argonne
64 Rue Jules Bancelin Les Islettes Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-15
Au cours de l’été, le musée du Verre d’Argonne vous fait découvrir le travail de différents verriers, artistes et artisans d’art contemporains issus d’horizon très différents pour un dialogue entre œuvres d’hier et d’aujourd’hui. Lors de chaque démonstration, une technique différente est utilisée soufflage à l’ancienne, verre filé au chalumeau, …
Dimanche 19 juillet Angeline Dissoubray, soufflage à la canne
Dimanche 26 juillet Frédéric Demoisson, travail du verre au chalumeau
Dimanche 2 août Cécile Jancenelle, travail du verre au chalumeau
Dimanche 9 août Stéphane Pelletier, soufflage à la canne
Samedi 15 et dimanche 16 août Younoussa Traoré, soufflage à la canne
Dimanche 23 août Chantal Guéry, travail du verre au chalumeauTout public
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64 Rue Jules Bancelin Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 52 96 21 66 avargonne.sec@gmail.com
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English :
Throughout the summer, the Musée du Verre d’Argonne invites you to discover the work of contemporary glassmakers, artists and craftsmen from a wide variety of backgrounds, in a dialogue between yesterday’s and today’s work. Each demonstration uses a different technique: traditional glassblowing, flame-spun glass, etc.
Sunday, July 19: Angeline Dissoubray, cane blowing
Sunday, July 26: Frédéric Demoisson, flashlight glasswork
Sunday, August 2: Cécile Jancenelle, flashlight glasswork
Sunday August 9: Stéphane Pelletier, cane blowing
Saturday, August 15 and Sunday, August 16: Younoussa Traoré, cane blowing
Sunday, August 23: Chantal Guéry, flashlight glasswork
L’événement Animations verriers au musée du verre d’Argonne Les Islettes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS D’ARGONNE