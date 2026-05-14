Les Islettes

Animations verriers au musée du verre d’Argonne

64 Rue Jules Bancelin Les Islettes Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-15

Au cours de l’été, le musée du Verre d’Argonne vous fait découvrir le travail de différents verriers, artistes et artisans d’art contemporains issus d’horizon très différents pour un dialogue entre œuvres d’hier et d’aujourd’hui. Lors de chaque démonstration, une technique différente est utilisée soufflage à l’ancienne, verre filé au chalumeau, …

Dimanche 19 juillet Angeline Dissoubray, soufflage à la canne

Dimanche 26 juillet Frédéric Demoisson, travail du verre au chalumeau

Dimanche 2 août Cécile Jancenelle, travail du verre au chalumeau

Dimanche 9 août Stéphane Pelletier, soufflage à la canne

Samedi 15 et dimanche 16 août Younoussa Traoré, soufflage à la canne

Dimanche 23 août Chantal Guéry, travail du verre au chalumeauTout public

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64 Rue Jules Bancelin Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 52 96 21 66 avargonne.sec@gmail.com

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English :

Throughout the summer, the Musée du Verre d’Argonne invites you to discover the work of contemporary glassmakers, artists and craftsmen from a wide variety of backgrounds, in a dialogue between yesterday’s and today’s work. Each demonstration uses a different technique: traditional glassblowing, flame-spun glass, etc.

Sunday, July 19: Angeline Dissoubray, cane blowing

Sunday, July 26: Frédéric Demoisson, flashlight glasswork

Sunday, August 2: Cécile Jancenelle, flashlight glasswork

Sunday August 9: Stéphane Pelletier, cane blowing

Saturday, August 15 and Sunday, August 16: Younoussa Traoré, cane blowing

Sunday, August 23: Chantal Guéry, flashlight glasswork

L’événement Animations verriers au musée du verre d’Argonne Les Islettes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS D’ARGONNE