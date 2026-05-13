Intelligence Artificielle : une opportunité pour la découverte du patrimoine culturel, Musée du Verre d’Argonne, Les Islettes

Intelligence Artificielle : une opportunité pour la découverte du patrimoine culturel Samedi 23 mai, 20h00 Musée du Verre d’Argonne Meuse

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Une conférence de Christopher KERMORVANT, fondateur et PDG de TEKLIA:

L’intelligence artificielle transforme aujourd’hui notre manière d’explorer le patrimoine culturel. À partir de projets concrets – recensements historiques, manuscrits enluminés, photographies anciennes ou archives – cette conférence montre comment ces technologies permettent de rendre des millions de documents accessibles, lisibles et interrogeables. Loin des idées reçues, l’IA apparaît ici comme une technologie au service du bien commun, capable de transformer en profondeur notre accès aux archives et à la culture.

Musée du Verre d’Argonne 64, rue Bancelin, 55120 Les Islettes Les Islettes 55120 Meuse Grand Est 0652962166 http://www.verre-argonne.org Fondé en 2010, à la suite des travaux historiques et archéologiques de François JANNIN, le musée du Verre d’Argonne présente tous les 2 ans une exposition thématique nouvelle en rapport avec le passé artisanal et industriel du « Pays d’Argonne » (Meuse, Marne, Ardennes). Parking. Rampe pour personne en fauteuil roulant.

Une conférence de Christopher KERMORVANT, fondateur et PDG de TEKLIA:

© TEKLIA/INRAP