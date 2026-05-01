Les Islettes

Nuit européenne des musées au musée du Verre d’Argonne

64 rue Jules Bancelin Les Islettes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit Européenne des Musées en Argonne est un rendez-vous culturel à ne pas manquer. À 21h, une conférence sera proposée par Christopher Kermorvant, expert en intelligence artificielle. Il expliquera comment ces technologies permettent aujourd’hui de mieux explorer et comprendre le patrimoine, notamment à partir d’archives, de manuscrits ou de photographies anciennes. La soirée se poursuit avec une présentation de Camille Lange, potier local, autour de la fabrication des céramiques sigillées, un savoir-faire ancien. Cet événement mêle innovation et tradition. C’est une belle occasion de découvrir le patrimoine de l’Argonne autrement, dans une ambiance conviviale.Tout public

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64 rue Jules Bancelin Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 52 96 21 66 avargonne.sec@gmail.com

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English :

The Nuit Européenne des Musées in Argonne is a cultural event not to be missed. At 9pm, a lecture will be given by Christopher Kermorvant, an expert in artificial intelligence. He will explain how these technologies enable us to better explore and understand our heritage, in particular through archives, manuscripts and old photographs. The evening continues with a presentation by Camille Lange, a local potter, on the manufacture of sigillated ceramics, an ancient skill. This event combines innovation and tradition. It’s a great opportunity to discover the Argonne?s heritage in a different way, in a convivial atmosphere.

L’événement Nuit européenne des musées au musée du Verre d’Argonne Les Islettes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DU PAYS D’ARGONNE