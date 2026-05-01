Nuit européenne des musées au musée du Verre d’Argonne Les Islettes
Nuit européenne des musées au musée du Verre d’Argonne Les Islettes samedi 23 mai 2026.
Les Islettes
Nuit européenne des musées au musée du Verre d’Argonne
64 rue Jules Bancelin Les Islettes Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Nuit Européenne des Musées en Argonne est un rendez-vous culturel à ne pas manquer. À 21h, une conférence sera proposée par Christopher Kermorvant, expert en intelligence artificielle. Il expliquera comment ces technologies permettent aujourd’hui de mieux explorer et comprendre le patrimoine, notamment à partir d’archives, de manuscrits ou de photographies anciennes. La soirée se poursuit avec une présentation de Camille Lange, potier local, autour de la fabrication des céramiques sigillées, un savoir-faire ancien. Cet événement mêle innovation et tradition. C’est une belle occasion de découvrir le patrimoine de l’Argonne autrement, dans une ambiance conviviale.Tout public
0 .
64 rue Jules Bancelin Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 52 96 21 66 avargonne.sec@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Nuit Européenne des Musées in Argonne is a cultural event not to be missed. At 9pm, a lecture will be given by Christopher Kermorvant, an expert in artificial intelligence. He will explain how these technologies enable us to better explore and understand our heritage, in particular through archives, manuscripts and old photographs. The evening continues with a presentation by Camille Lange, a local potter, on the manufacture of sigillated ceramics, an ancient skill. This event combines innovation and tradition. It’s a great opportunity to discover the Argonne?s heritage in a different way, in a convivial atmosphere.
L’événement Nuit européenne des musées au musée du Verre d’Argonne Les Islettes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DU PAYS D’ARGONNE
À voir aussi à Les Islettes (Meuse)
- Reconstitution de céramiques sigillées antiques par le potier Camille LANGE, Musée du Verre d’Argonne, Les Islettes 23 mai 2026
- Intelligence Artificielle : une opportunité pour la découverte du patrimoine culturel, Musée du Verre d’Argonne, Les Islettes 23 mai 2026
- Animations verriers au musée du verre d’Argonne Les Islettes 19 juillet 2026