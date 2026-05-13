Brocante Lévignen
Brocante Lévignen dimanche 7 juin 2026.
Lévignen
Brocante
Rue de Paris Lévignen Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante sur la rue de paris
restauration sur place
Dimanche 7 juin
de 6h30 à 18h
Rue de Paris
60800 LEVIGNEN
Brocante sur la rue de paris
restauration sur place
Dimanche 7 juin
de 6h30 à 18h
Rue de Paris
60800 LEVIGNEN .
Rue de Paris Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 18 16 68 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brocante on rue de paris
on-site catering
? Sunday June 7th
? 6:30 am to 6 pm
? Rue de Paris
60800 LEVIGNEN
L’événement Brocante Lévignen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois