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Brocante Lévignen

Brocante Lévignen dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rue de Paris

Ville : 60800 Lévignen

Département : Oise

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Lévignen

Brocante

Rue de Paris Lévignen Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Brocante sur la rue de paris
restauration sur place

Dimanche 7 juin
de 6h30 à 18h
Rue de Paris
60800 LEVIGNEN
Brocante sur la rue de paris
restauration sur place

Dimanche 7 juin
de 6h30 à 18h
Rue de Paris
60800 LEVIGNEN   .

Rue de Paris Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 18 16 68 86 

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English :

Brocante on rue de paris
on-site catering

? Sunday June 7th
? 6:30 am to 6 pm
? Rue de Paris
60800 LEVIGNEN

L’événement Brocante Lévignen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois