Lévignen

Brocante

Rue de Paris Lévignen Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante sur la rue de paris

restauration sur place

Dimanche 7 juin

de 6h30 à 18h

Rue de Paris

60800 LEVIGNEN

Brocante sur la rue de paris

restauration sur place

Dimanche 7 juin

de 6h30 à 18h

Rue de Paris

60800 LEVIGNEN .

Rue de Paris Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 18 16 68 86

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English :

Brocante on rue de paris

on-site catering

? Sunday June 7th

? 6:30 am to 6 pm

? Rue de Paris

60800 LEVIGNEN

L’événement Brocante Lévignen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois