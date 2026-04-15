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Brocante Salle des fêtes Loisy-sur-Marne

Brocante Salle des fêtes Loisy-sur-Marne dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de Choiset

Ville : 51300 Loisy-sur-Marne

Département : Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Loisy-sur-Marne

Brocante

Salle des fêtes Rue de Choiset Loisy-sur-Marne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

25ème brocante. Buvette et restauration sur place.Tout public
25ème brocante. Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes Rue de Choiset Loisy-sur-Marne 51300 Marne Grand Est +33 3 26 72 03 17 

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English : Brocante

25th brocante. Refreshments and catering on site.

L’événement Brocante Loisy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne