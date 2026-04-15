Brocante Salle des fêtes Loisy-sur-Marne
Brocante Salle des fêtes Loisy-sur-Marne dimanche 3 mai 2026.
Loisy-sur-Marne
Brocante
Salle des fêtes Rue de Choiset Loisy-sur-Marne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
25ème brocante. Buvette et restauration sur place.Tout public
25ème brocante. Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Rue de Choiset Loisy-sur-Marne 51300 Marne Grand Est +33 3 26 72 03 17
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English : Brocante
25th brocante. Refreshments and catering on site.
L’événement Brocante Loisy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne