Brocante Salle des fêtes Loisy-sur-Marne

Loisy-sur-Marne

Brocante

Salle des fêtes Rue de Choiset Loisy-sur-Marne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

25ème brocante. Buvette et restauration sur place.Tout public

25ème brocante. Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Rue de Choiset Loisy-sur-Marne 51300 Marne Grand Est +33 3 26 72 03 17

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English : Brocante

25th brocante. Refreshments and catering on site.

L’événement Brocante Loisy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne