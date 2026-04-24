Brocante Luigny Luigny
Brocante Luigny Luigny dimanche 7 juin 2026.
Luigny
Brocante Luigny
Luigny Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Rendez-vous à Luigny pour profiter d’une journée conviviale !
Au programme brocante, buvette, restauration et concours de deux-roues fleuris (vélo, poussette, trottinette) pour les enfants jusqu’à 12 ans, avec des lots à gagner.
2€ le mètre linéaire | Sans réservation
Rendez-vous à Luigny pour profiter d’une journée conviviale !
Au programme brocante, buvette, restauration et concours de deux-roues fleuris (vélo, poussette, trottinette) pour les enfants jusqu’à 12 ans, avec des lots à gagner.
2€ le mètre linéaire | Sans réservation .
Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 66 73 54 33
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English :
Come to Luigny for a fun-filled day!
On the program: flea market, refreshments, catering and a flowering two-wheeler competition (bike, stroller, scooter) for children up to 12 years old, with prizes to be won.
2? per linear meter | No reservation required
L’événement Brocante Luigny Luigny a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE