Luigny

Brocante Luigny

Luigny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous à Luigny pour profiter d’une journée conviviale !

Au programme brocante, buvette, restauration et concours de deux-roues fleuris (vélo, poussette, trottinette) pour les enfants jusqu’à 12 ans, avec des lots à gagner.

2€ le mètre linéaire | Sans réservation

Rendez-vous à Luigny pour profiter d’une journée conviviale !

Au programme brocante, buvette, restauration et concours de deux-roues fleuris (vélo, poussette, trottinette) pour les enfants jusqu’à 12 ans, avec des lots à gagner.

2€ le mètre linéaire | Sans réservation .

Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 66 73 54 33

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English :

Come to Luigny for a fun-filled day!

On the program: flea market, refreshments, catering and a flowering two-wheeler competition (bike, stroller, scooter) for children up to 12 years old, with prizes to be won.

2? per linear meter | No reservation required

L’événement Brocante Luigny Luigny a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE