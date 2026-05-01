Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny Luigny
Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny Luigny dimanche 31 mai 2026.
Luigny
Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny
4-6 Place de l’Abbé Krier Luigny Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert en L’Église Saint-Jean-Baptiste de Luigny pour la sauvegarde du monument.
Ariane Bacquet (hautbois) et Artem Naumenko (flûte) jouerons du Morricone, Williams, Tiersen, Barry…
Organisé par L’association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny
Entrée libre I Participation au chapeau
Concert en L’Église Saint-Jean-Baptiste de Luigny pour la sauvegarde du monument.
Ariane Bacquet (hautbois) et Artem Naumenko (flûte) jouerons du Morricone, Williams, Tiersen, Barry…
Organisé par L’association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny
Entrée libre I Participation au chapeau .
4-6 Place de l’Abbé Krier Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 57 54 35
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English :
Concert in the Saint-Jean-Baptiste Church in Luigny to save the monument.
Ariane Bacquet (oboe) and Artem Naumenko (flute) will play Morricone, Williams, Tiersen, Barry…
Organized by the association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny
Free admission I Hat-trick
L’événement Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny Luigny a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE
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