Luigny

Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny

4-6 Place de l’Abbé Krier Luigny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert en L’Église Saint-Jean-Baptiste de Luigny pour la sauvegarde du monument.

Ariane Bacquet (hautbois) et Artem Naumenko (flûte) jouerons du Morricone, Williams, Tiersen, Barry…

Organisé par L’association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny

Entrée libre I Participation au chapeau

Concert en L’Église Saint-Jean-Baptiste de Luigny pour la sauvegarde du monument.

Ariane Bacquet (hautbois) et Artem Naumenko (flûte) jouerons du Morricone, Williams, Tiersen, Barry…

Organisé par L’association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny

Entrée libre I Participation au chapeau .

4-6 Place de l’Abbé Krier Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 57 54 35

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English :

Concert in the Saint-Jean-Baptiste Church in Luigny to save the monument.

Ariane Bacquet (oboe) and Artem Naumenko (flute) will play Morricone, Williams, Tiersen, Barry…

Organized by the association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny

Free admission I Hat-trick

L’événement Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny Luigny a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE