Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny Luigny

Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny Luigny

Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny Luigny dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 4-6 Place de l'Abbé Krier

Ville : 28480 Luigny

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Luigny

Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny

4-6 Place de l’Abbé Krier Luigny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Concert en L’Église Saint-Jean-Baptiste de Luigny pour la sauvegarde du monument.

Ariane Bacquet (hautbois) et Artem Naumenko (flûte) jouerons du Morricone, Williams, Tiersen, Barry…

Organisé par L’association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny
Entrée libre I Participation au chapeau
Concert en L’Église Saint-Jean-Baptiste de Luigny pour la sauvegarde du monument.

Ariane Bacquet (hautbois) et Artem Naumenko (flûte) jouerons du Morricone, Williams, Tiersen, Barry…

Organisé par L’association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny
Entrée libre I Participation au chapeau   .

4-6 Place de l’Abbé Krier Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 57 54 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert in the Saint-Jean-Baptiste Church in Luigny to save the monument.

Ariane Bacquet (oboe) and Artem Naumenko (flute) will play Morricone, Williams, Tiersen, Barry…

Organized by the association Les Amis de Saint Jean-Baptiste de Luigny
Free admission I Hat-trick

L’événement Concert en L’Église St-Jean-Baptiste de Luigny Luigny a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE

À voir aussi à Luigny (Eure-et-Loir)