Informations pratiques

Luzeret

Brocante

Luzeret Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le comité des Fêtes du Luzeret organise une brocante.

Le comité des Fêtes du Luzeret organise leur brocante. Sandwich et buvette sur place. .

Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 18 07 87

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English :

The Comité des Fêtes du Luzeret organizes their brocante.

L’événement Brocante Luzeret a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Brenne