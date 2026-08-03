AGENDA · Luzeret
Brocante Luzeret
dimanche 6 septembre 2026 · Luzeret
Informations pratiques
Luzeret
Brocante
Luzeret Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Le comité des Fêtes du Luzeret organise une brocante.
Le comité des Fêtes du Luzeret organise leur brocante. Sandwich et buvette sur place. .
Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 18 07 87
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English :
The Comité des Fêtes du Luzeret organizes their brocante.
L’événement Brocante Luzeret a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Brenne