UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luzeret

Brocante Luzeret

dimanche 6 septembre 2026 · Luzeret

Brocante Luzeret

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
36800 Luzeret
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Luzeret

Brocante

Luzeret Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Le comité des Fêtes du Luzeret organise une brocante.
Le comité des Fêtes du Luzeret organise leur brocante. Sandwich et buvette sur place.   .

Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 18 07 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes du Luzeret organizes their brocante.

L’événement Brocante Luzeret a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Brenne

À voir aussi à Luzeret (Indre)