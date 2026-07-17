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Visite de l’ancienne Commanderie de Luzeret, Commanderie de Luzeret, Luzeret

samedi 19 septembre 2026 · Commanderie de Luzeret · Luzeret

Visite de l’ancienne Commanderie de Luzeret, Commanderie de Luzeret, Luzeret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commanderie de Luzeret
Adresse
2 route de Rivarennes, 36800 Luzeret
Ville
36800 Luzeret
Département
Indre

Visite de l’ancienne Commanderie de Luzeret 19 et 20 septembre Commanderie de Luzeret Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Visite libre de l’ancienne Commanderie de l’ordre de Malte datant du XIIᵉ siècle.

Commanderie de Luzeret 2 route de Rivarennes, 36800 Luzeret Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire
Visite libre de l’ancienne Commanderie de l’ordre de Malte datant du XIIᵉ siècle.

Sophie Larrive

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