AGENDA · Luzeret
Visite de l’ancienne Commanderie de Luzeret, Commanderie de Luzeret, Luzeret
samedi 19 septembre 2026 · Commanderie de Luzeret · Luzeret
Informations pratiques
Visite de l’ancienne Commanderie de Luzeret 19 et 20 septembre Commanderie de Luzeret Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Visite libre de l’ancienne Commanderie de l’ordre de Malte datant du XIIᵉ siècle.
Commanderie de Luzeret 2 route de Rivarennes, 36800 Luzeret Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire
Visite libre de l’ancienne Commanderie de l’ordre de Malte datant du XIIᵉ siècle.
Sophie Larrive
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