Visite de l’ancienne Commanderie de Luzeret, Commanderie de Luzeret, Luzeret

Informations pratiques

Visite de l’ancienne Commanderie de Luzeret 19 et 20 septembre Commanderie de Luzeret Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Visite libre de l’ancienne Commanderie de l’ordre de Malte datant du XIIᵉ siècle.

Commanderie de Luzeret 2 route de Rivarennes, 36800 Luzeret Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire

Visite libre de l’ancienne Commanderie de l’ordre de Malte datant du XIIᵉ siècle.

Sophie Larrive