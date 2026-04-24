Maffrécourt

Brocante

rues du village Maffrécourt Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Brocante dans les rues du village. Restauration et buvette. .

rues du village Maffrécourt 51800 Marne Grand Est +33 6 61 13 48 00

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English : Brocante

L’événement Brocante Maffrécourt a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne