Brocante Maffrécourt
Brocante Maffrécourt vendredi 1 mai 2026.
Maffrécourt
Brocante
rues du village Maffrécourt Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Tout public
Brocante dans les rues du village. Restauration et buvette. .
rues du village Maffrécourt 51800 Marne Grand Est +33 6 61 13 48 00
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English : Brocante
L’événement Brocante Maffrécourt a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne