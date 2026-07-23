Informations pratiques

Maison-Feyne

Brocante

Maison-Feyne Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante à Maison-Feyne de 6h à 18h avec petite restauration sur place et buvette.

Contact 06 04 44 71 26 ou 07 80 34 57 77 .

Maison-Feyne 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 44 71 26

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English : Brocante

L’événement Brocante Maison-Feyne a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays Dunois