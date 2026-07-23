AGENDA · Maison-Feyne
Brocante Maison-Feyne
dimanche 13 septembre 2026 · Maison-Feyne
Informations pratiques
Maison-Feyne
Brocante
Maison-Feyne Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante à Maison-Feyne de 6h à 18h avec petite restauration sur place et buvette.
Contact 06 04 44 71 26 ou 07 80 34 57 77 .
Maison-Feyne 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 44 71 26
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English : Brocante
L’événement Brocante Maison-Feyne a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays Dunois