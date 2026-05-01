Brocante Marainviller
Brocante Marainviller dimanche 24 mai 2026.
Marainviller
Brocante
Place de l’Eglise Marainviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
La Grande brocante de l’ASLM se déroulera cette année autour de la place de l’église à MARAINVILLER.
pour inscription: par tel: 06.23.09.27.58, email: myriam.cligny@sfr.fr
2€/m (5m minimum)Tout public
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Place de l’Eglise Marainviller 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 09 27 58 myriam.cligny@sfr.fr
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English :
The ASLM’s Grande brocante will take place this year around the church square in MARAINVILLER.
to register: tel: 06.23.09.27.58, email: myriam.cligny@sfr.fr
2/m (5m minimum)
L’événement Brocante Marainviller a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS