Informations pratiques

Veaugues

Brocante, Marché Artisanal

Veaugues Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Brocante, proposé par Festi’Veaugues près du stade.

Grande Brocante & Marché Artisanal à Veaugues !

Rendez-vous dimanche près du stade de Veaugues, pour une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la gourmandise !

Venez chiner parmi de nombreux exposants, découvrir des objets anciens, de la décoration, des trésors d’autrefois et profiter d’un marché artisanal et gourmand mettant à l’honneur les producteurs et créateurs locaux.

Restauration et buvette sur place pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.

Tarif exposants Brocante 2 € le mètre linéaire.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l’été à Veaugues. Venez nombreux ! .

Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 32 71 34 festiveaugues@gmail.com

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English :

Flea market, organized by Festi’Veaugues near the stadium.

L’événement Brocante, Marché Artisanal Veaugues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois