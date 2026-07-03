Brocante, Marché Artisanal Veaugues
dimanche 2 août 2026 · Veaugues
Informations pratiques
Veaugues
Brocante, Marché Artisanal
Veaugues Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Brocante, proposé par Festi’Veaugues près du stade.
Grande Brocante & Marché Artisanal à Veaugues !
Rendez-vous dimanche près du stade de Veaugues, pour une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la gourmandise !
Venez chiner parmi de nombreux exposants, découvrir des objets anciens, de la décoration, des trésors d’autrefois et profiter d’un marché artisanal et gourmand mettant à l’honneur les producteurs et créateurs locaux.
Restauration et buvette sur place pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.
Tarif exposants Brocante 2 € le mètre linéaire.
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l’été à Veaugues. Venez nombreux ! .
Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 32 71 34 festiveaugues@gmail.com
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English :
Flea market, organized by Festi’Veaugues near the stadium.
L’événement Brocante, Marché Artisanal Veaugues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois