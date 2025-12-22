Brocante mensuelle de Granville, Granville

Brocante mensuelle de Granville

Cours Jonville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Avant-dernier dimanche de chaque mois, sauf date spéciale en août.

Entrée gratuite 40 exposants professionnels.

Organisation ABA. .

Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67

English : Brocante mensuelle de Granville

