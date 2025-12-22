Brocante mensuelle de Granville, Granville
Brocante mensuelle de Granville, Granville jeudi 6 août 2026.
Brocante mensuelle de Granville
Cours Jonville Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Avant-dernier dimanche de chaque mois, sauf date spéciale en août.
Entrée gratuite 40 exposants professionnels.
Organisation ABA. .
Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante mensuelle de Granville
L’événement Brocante mensuelle de Granville Granville a été mis à jour le 2025-12-22 par Attitude Manche