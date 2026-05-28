Ciné-débat on vous croit Cinéma Le Sélect Granville

Granville

Ciné-débat on vous croit

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11 23:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?

Séance en présence de la réalisatrice et scénariste Charlotte Devillers, infirmière en centre de santé sexuelle,

En partenariat avec l’association Les Piplettes de Granville.

Un débat aura lieu après la projection. .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-débat on vous croit

L’événement Ciné-débat on vous croit Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer