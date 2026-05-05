Granville

Promotion du train dans le sud-manche

Gare Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rassemblement Promouvoir le train à 9h00, devant la gare SNCF de Granville.

Départ par train à 9h57, arrivée à 10h40, gare de Pontorson Mt St Michel.

Animations, musiques, restauration autour de la gare.

Retour 13h00, arrivée à Granville à 13h40.

On peut prendre le train en cours de route, Folligny, Avranches.. Animations/Musiques/Prise de paroles..

Inscription avant le 19 mai sur Hello Asso ou par sms 0614026136. .

Gare Granville 50400 Manche Normandie +33 6 14 02 61 36 danisyl@orange.fr

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English : Promotion du train dans le sud-manche

L’événement Promotion du train dans le sud-manche Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer