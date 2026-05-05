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Promotion du train dans le sud-manche Granville

Promotion du train dans le sud-manche Granville

Promotion du train dans le sud-manche Granville samedi 30 mai 2026.

Adresse : Gare

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Granville

Promotion du train dans le sud-manche

Gare Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Rassemblement Promouvoir le train à 9h00, devant la gare SNCF de Granville.
Départ par train à 9h57, arrivée à 10h40, gare de Pontorson Mt St Michel.
Animations, musiques, restauration autour de la gare.
Retour 13h00, arrivée à Granville à 13h40.
On peut prendre le train en cours de route, Folligny, Avranches.. Animations/Musiques/Prise de paroles..

Inscription avant le 19 mai sur Hello Asso ou par sms 0614026136.   .

Gare Granville 50400 Manche Normandie +33 6 14 02 61 36  danisyl@orange.fr

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English : Promotion du train dans le sud-manche

L’événement Promotion du train dans le sud-manche Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer

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