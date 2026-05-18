Ciné-débat Nuummioq Granville
Ciné-débat Nuummioq Granville vendredi 29 mai 2026.
Granville
Ciné-débat Nuummioq
7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Séance VOST en partenariat avec Aluu le groenland à Granville, séance animée par l’association jumelage Granville-Uummannaq.
Un homme qui vient de rencontrer la femme de ses rêves découvre qu’il est atteint d’une maladie incurable .
Documentaire de Torben Bech, Otto Rosing.
Le débat aura lieu après la projection.
Tarif unique (dont 1€ de reversé à l’association). .
7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-débat Nuummioq
L’événement Ciné-débat Nuummioq Granville a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer
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