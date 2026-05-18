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Ciné-débat Nuummioq Granville

Ciné-débat Nuummioq Granville

Ciné-débat Nuummioq Granville vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 7 Boulevard d'Hauteserve

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Granville

Ciné-débat Nuummioq

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Séance VOST en partenariat avec Aluu le groenland à Granville, séance animée par l’association jumelage Granville-Uummannaq.

Un homme qui vient de rencontrer la femme de ses rêves découvre qu’il est atteint d’une maladie incurable .

Documentaire de Torben Bech, Otto Rosing.

Le débat aura lieu après la projection.

Tarif unique (dont 1€ de reversé à l’association).   .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

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English : Ciné-débat Nuummioq

L’événement Ciné-débat Nuummioq Granville a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer

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