Granville

Ciné-débat Nuummioq

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Séance VOST en partenariat avec Aluu le groenland à Granville, séance animée par l’association jumelage Granville-Uummannaq.

Un homme qui vient de rencontrer la femme de ses rêves découvre qu’il est atteint d’une maladie incurable .

Documentaire de Torben Bech, Otto Rosing.

Le débat aura lieu après la projection.

Tarif unique (dont 1€ de reversé à l’association). .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-débat Nuummioq

L’événement Ciné-débat Nuummioq Granville a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer