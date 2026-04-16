Opération Moins de route plus de trains Granville
Opération Moins de route plus de trains Granville samedi 30 mai 2026.
Granville
Opération Moins de route plus de trains
Gare Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre d’une action nationale portée par le Collectif La déroute des routes en faveur du transport ferroviaire, une mobilisation est organisée le week-end des samedi 30 et dimanche 31 mai 2026.
Le collectif citoyen de défense des axes sud-Normandie avec plusieurs associations dont Agir pour le climat , des élus, des organisations syndicales et des citoyens, fera vivre cette initiative dans le sud-Manche entre Granville et Pontorson Mont-Saint-Michel, le samedi 30 mai 2026. .
Gare Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 90 63 56 agirclimat.gtm@yahoo.com
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English : Opération Moins de route plus de trains
L’événement Opération Moins de route plus de trains Granville a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer
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