Granville

Opération Moins de route plus de trains

Gare Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre d’une action nationale portée par le Collectif La déroute des routes en faveur du transport ferroviaire, une mobilisation est organisée le week-end des samedi 30 et dimanche 31 mai 2026.

Le collectif citoyen de défense des axes sud-Normandie avec plusieurs associations dont Agir pour le climat , des élus, des organisations syndicales et des citoyens, fera vivre cette initiative dans le sud-Manche entre Granville et Pontorson Mont-Saint-Michel, le samedi 30 mai 2026. .

Gare Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 90 63 56 agirclimat.gtm@yahoo.com

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English : Opération Moins de route plus de trains

L’événement Opération Moins de route plus de trains Granville a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer