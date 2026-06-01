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Brocante Montbeugny

Brocante Montbeugny dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 03340 Montbeugny

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Montbeugny

Brocante

Stade municipal Montbeugny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Organisée par le comité des fêtes.
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Stade municipal Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34  comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr

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English :

Organized by the party committee.

L’événement Brocante Montbeugny a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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