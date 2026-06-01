Brocante Montbeugny
Brocante Montbeugny dimanche 28 juin 2026.
Montbeugny
Brocante
Stade municipal Montbeugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Organisée par le comité des fêtes.
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Stade municipal Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr
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English :
Organized by the party committee.
L’événement Brocante Montbeugny a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région