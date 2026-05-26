Demi-journée fauconnerie Les Loges Barrault Montbeugny
Demi-journée fauconnerie Les Loges Barrault Montbeugny samedi 20 juin 2026.
Montbeugny
Demi-journée fauconnerie
Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Découvrez l’art de la fauconnerie avec des rapaces majestueux. Une expérience unique pour petits et grands, encadrée par des professionnels passionnés.
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Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 82 40 91 contact@hippogriffe.net
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English :
Discover the art of falconry with majestic birds of prey. A unique experience for young and old, supervised by passionate professionals.
L’événement Demi-journée fauconnerie Montbeugny a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région