Demi-journée fauconnerie Les Loges Barrault Montbeugny

Montbeugny

Demi-journée fauconnerie

Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez l’art de la fauconnerie avec des rapaces majestueux. Une expérience unique pour petits et grands, encadrée par des professionnels passionnés.

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Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 82 40 91 contact@hippogriffe.net

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English :

Discover the art of falconry with majestic birds of prey. A unique experience for young and old, supervised by passionate professionals.

L’événement Demi-journée fauconnerie Montbeugny a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région