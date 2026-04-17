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Brocante Montceaux

Brocante Montceaux dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 01090 Montceaux

Département : Ain

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montceaux

Brocante

Aire de loisirs Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Le comité des fêtes vous invite à sa brocante ! Venez chiner !
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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   cdfmontceaux@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes invites you to its flea market! Come and browse!

L’événement Brocante Montceaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre