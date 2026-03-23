Brocante

Place du Champs de Foire Mouzay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Avis aux chineurs ! La brocante de l’Ascension du Comité des fêtes de Mouzay est de nouveau organisé ! Ils vous attendent nombreux sur place pour ventre ou dénicher les bonnes affaires !

Pour les exposants, les réservation se font par téléphone. Sur place, jouez votre chance avec la tombola ! Restauration et buvette seront proposées sur place.Tout public

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Place du Champs de Foire Mouzay 55700 Meuse Grand Est +33 6 88 51 13 36

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English :

Notice to bargain hunters! The Comité des fêtes de Mouzay’s Ascension flea market is back! We look forward to seeing you on site to find bargains!

Exhibitors can reserve by telephone. On site, play your luck with the tombola! Catering and refreshments will be available on site.

L’événement Brocante Mouzay a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE