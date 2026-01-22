Brocante Mouzay
Brocante Mouzay dimanche 7 juin 2026.
Brocante
Mouzay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante avec buvette et restauration possibles sur place.
Brocante avec buvette et restauration possibles sur place. .
Mouzay 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 14 06 71 com.fetes.mouzay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Refreshments and food available on site. Participants welcome from 6:00 am.
L’événement Brocante Mouzay a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire