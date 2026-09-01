Informations pratiques

Neuvy-au-Houlme

Brocante

Ribardon Neuvy-au-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 06:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le comité des fêtes organise une brocante au Manoir du Ribardon à Neuvy-au-Houlme !

Restauration sur place

Réservation obligatoire .

Ribardon Neuvy-au-Houlme 61210 Orne Normandie +33 6 72 29 69 18

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English : Brocante

L’événement Brocante Neuvy-au-Houlme a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES