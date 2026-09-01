AGENDA · Neuvy-au-Houlme
Brocante Neuvy-au-Houlme
samedi 12 septembre 2026 · Neuvy-au-Houlme
Informations pratiques
Neuvy-au-Houlme
Brocante
Ribardon Neuvy-au-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 06:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes organise une brocante au Manoir du Ribardon à Neuvy-au-Houlme !
Restauration sur place
Réservation obligatoire .
Ribardon Neuvy-au-Houlme 61210 Orne Normandie +33 6 72 29 69 18
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English : Brocante
L’événement Brocante Neuvy-au-Houlme a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES
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