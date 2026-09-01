UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Neuvy-au-Houlme

Brocante Neuvy-au-Houlme

samedi 12 septembre 2026 · Neuvy-au-Houlme

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Ribardon
Ville
61210 Neuvy-au-Houlme
Département
Orne
Tarif

Neuvy-au-Houlme

Brocante

Ribardon Neuvy-au-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 06:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Le comité des fêtes organise une brocante au Manoir du Ribardon à Neuvy-au-Houlme !
Restauration sur place

Réservation obligatoire   .

Ribardon Neuvy-au-Houlme 61210 Orne Normandie +33 6 72 29 69 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

L’événement Brocante Neuvy-au-Houlme a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES

À voir aussi à Neuvy-au-Houlme (Orne)