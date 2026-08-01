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Brocante nocturne Saint-Sulpice-les-Feuilles

vendredi 21 août 2026 · Saint-Sulpice-les-Feuilles

Brocante nocturne Saint-Sulpice-les-Feuilles

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Brocante nocturne

Le bourg Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Venez chiner à la fraiche sur les places et dans les rues du bourg. Les commerces de la ville seront ouverts toute la soirée pour l’occasion. Pensez à réserver votre emplacement !   .

Le bourg Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 73 32 

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English : Brocante nocturne

L’événement Brocante nocturne Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin