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AGENDA · Orconte

Brocante Orconte Orconte

dimanche 26 juillet 2026 · Orconte

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Orconte
Ville
51300 Orconte
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Orconte

Brocante Orconte

Orconte Orconte Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Brocante dimanche 26 juillet
Venez chiner !Tout public
Brocante dimanche 26 juillet
Venez chiner !
Rendez-vous rue du Capitaine Odinot à Orconte de 8h00 à 18h00
Buvette et restauration sur place
10€ les 5 mètres
Renseignement et réservations avant le 20 juillet
Organisé par l’association Orconte en fête
assosorconte2026@gmail.com
06-38-82-18-51. 06-47-57-35-54.
06-01-71-97-31   .

Orconte Orconte 51300 Marne Grand Est +33 6 01 71 97 31 

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English : Brocante Orconte

Flea Market on Sunday, July 26
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L’événement Brocante Orconte Orconte a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne