Informations pratiques

Orconte

Brocante Orconte

Orconte Orconte Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Brocante dimanche 26 juillet

Venez chiner !Tout public

Brocante dimanche 26 juillet

Venez chiner !

Rendez-vous rue du Capitaine Odinot à Orconte de 8h00 à 18h00

Buvette et restauration sur place

10€ les 5 mètres

Renseignement et réservations avant le 20 juillet

Organisé par l’association Orconte en fête

assosorconte2026@gmail.com

06-38-82-18-51. 06-47-57-35-54.

06-01-71-97-31 .

Orconte Orconte 51300 Marne Grand Est +33 6 01 71 97 31

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English : Brocante Orconte

Flea Market on Sunday, July 26

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L’événement Brocante Orconte Orconte a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne