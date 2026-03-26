Brocante Le bourg Ouroux-en-Morvan
Brocante Le bourg Ouroux-en-Morvan samedi 18 juillet 2026.
Brocante
Le bourg Dans les rues Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Organisée par les sapeurs-pompiers.
Située dans le bourg.
Restauration sur place. .
Le bourg Dans les rues Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 30 64 39
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English : Brocante
L’événement Brocante Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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