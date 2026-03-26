Brocante Le bourg Ouroux-en-Morvan

Brocante Le bourg Ouroux-en-Morvan samedi 18 juillet 2026.

Brocante

Le bourg Dans les rues Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Organisée par les sapeurs-pompiers.
Située dans le bourg.
Restauration sur place.   .

Le bourg Dans les rues Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 30 64 39 

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English : Brocante

L’événement Brocante Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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