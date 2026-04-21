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Brocante Oust-Marest

Brocante Oust-Marest dimanche 7 juin 2026.

Ville : 80460 Oust-Marest

Département : Somme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Oust-Marest

Brocante

Oust-Marest Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Brocante au profit de l’école.
Restauration et buvette sur place.
Brocante au profit de l’école.
Restauration et buvette sur place.   .

Oust-Marest 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 47 71 79 08 

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English :

Flea market in aid of the school.
Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante Oust-Marest a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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