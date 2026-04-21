Brocante Oust-Marest
Brocante Oust-Marest dimanche 7 juin 2026.
Oust-Marest
Brocante
Oust-Marest Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante au profit de l’école.
Restauration et buvette sur place.
Brocante au profit de l’école.
Restauration et buvette sur place. .
Oust-Marest 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 47 71 79 08
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English :
Flea market in aid of the school.
Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante Oust-Marest a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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