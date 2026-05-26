Brocante Petitmont
Brocante Petitmont dimanche 9 août 2026.
Petitmont
Brocante
rue de la 2° DB Petitmont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
L’association La Brigade des Chineurs organise sa 3ème brocante à Petitmont. Nombreux exposants de tout genre. Petite restauration sur place.Tout public
0 .
rue de la 2° DB Petitmont 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 23 04 99
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English :
The La Brigade des Chineurs association organizes its 3rd brocante in Petitmont. Numerous exhibitors of all kinds. Snacks and snacks on site.
L’événement Brocante Petitmont a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS