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Brocante Petitmont

Brocante Petitmont dimanche 9 août 2026.

Adresse : rue de la 2° DB

Ville : 54480 Petitmont

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Petitmont

Brocante

rue de la 2° DB Petitmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

L’association La Brigade des Chineurs organise sa 3ème brocante à Petitmont. Nombreux exposants de tout genre. Petite restauration sur place.Tout public
0  .

rue de la 2° DB Petitmont 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 23 04 99 

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English :

The La Brigade des Chineurs association organizes its 3rd brocante in Petitmont. Numerous exhibitors of all kinds. Snacks and snacks on site.

L’événement Brocante Petitmont a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS