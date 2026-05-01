Brocante Revin
Brocante Revin lundi 25 mai 2026.
Revin
Brocante
Place Jean Jaurès Revin Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Envie de dénicher une pépite… ou de craquer pour un objet ? Parfait, vous êtes au bon endroit. Ambiance sympa, bonnes affaires et trouvailles inattendues garanties !Animations diverses tout au long de la journée. Bienvenue à toutes et tous !
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Place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 72 46 55 11
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English :
Looking to unearth a nugget? or fall in love with an object? You’ve come to the right place. A great atmosphere, good bargains and unexpected finds guaranteed! Everyone’s welcome!
L’événement Brocante Revin a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme