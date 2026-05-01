Revin

Brocante

Place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Envie de dénicher une pépite… ou de craquer pour un objet ? Parfait, vous êtes au bon endroit. Ambiance sympa, bonnes affaires et trouvailles inattendues garanties !Animations diverses tout au long de la journée. Bienvenue à toutes et tous !

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Place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 72 46 55 11

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English :

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L’événement Brocante Revin a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme