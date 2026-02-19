Brocante Rongères
Brocante Rongères lundi 25 mai 2026.
Brocante
Le bourg Rongères Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Brocante organisée par le comité des fêtes de Rongères.
Le bourg Rongères 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 64 70 19 caveau.j@gmail.com
English :
Flea market organized by the Rongères festival committee.
