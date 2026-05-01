Fête de Pentecôte Rongères
Fête de Pentecôte Rongères samedi 23 mai 2026.
Rongères
Fête de Pentecôte
1 Pl. de l’Église Rongères Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Fête de Pentecôte de Rongères
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1 Pl. de l’Église Rongères 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 64 70 19 caveau.j@gmail.com
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English :
Rongères Whitsun Festival
L’événement Fête de Pentecôte Rongères a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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