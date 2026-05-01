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Fête de Pentecôte Rongères

Fête de Pentecôte Rongères samedi 23 mai 2026.

Adresse : 1 Pl. de l'Église

Ville : 03150 Rongères

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Rongères

Fête de Pentecôte

1 Pl. de l’Église Rongères Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Fête de Pentecôte de Rongères
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1 Pl. de l’Église Rongères 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 64 70 19  caveau.j@gmail.com

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English :

Rongères Whitsun Festival

L’événement Fête de Pentecôte Rongères a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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