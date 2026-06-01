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Brocante rue Général de Gaulle Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer

Brocante rue Général de Gaulle Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue Général de Gaulle

Ville : 14360 Trouville-sur-Mer

Département : Calvados

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Trouville-sur-Mer

Brocante rue Général de Gaulle Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer

Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Envie de chiner et trouver des trésors ?
L’Amicale des Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer et la Ville de Trouville-sur-Mer organisent leur brocante annuelle rue du Général de Gaulle. Chineurs et curieux sont invités à parcourir les étals pour dénicher vêtements, livres, objets de décoration et autres trésors d’occasion. Un rendez-vous convivial en plein cœur de la ville, ouvert à tous.

Renseignements et inscriptions 06 86 20 72 38   .

Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 86 20 72 38 

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English : Brocante rue Général de Gaulle Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer

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L’événement Brocante rue Général de Gaulle Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Trouville

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