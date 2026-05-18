AFTERWORK Booster son bien-être mental Le Sunset Beach Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

AFTERWORK Booster son bien-être mental

Le Sunset Beach Bd de la Mer Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 22:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Plongez dans une soirée dédiée au bien-être, au partage et aux rencontres inspirantes, dans un cadre convivial en bord de mer.

Plongez dans une soirée dédiée au bien-être, au partage et aux rencontres inspirantes, dans un cadre convivial en bord de mer.

Au programme une série d’ateliers interactifs autour de la santé mentale et du mieux-être, conçus comme des espaces d’échange et de respiration. Débat ouvert, exercices de respiration, initiation à la méditation et moments de recentrage rythmeront cette expérience, ponctuée de quelques surprises.

À partir de 20 h 30, la soirée se poursuit autour d’un apéritif dînatoire dans une ambiance chaleureuse et détendue, propice aux échanges, aux rencontres humaines et au développement de son réseau personnel et professionnel.

Une parenthèse positive pour prendre soin de soi, partager librement et repartir avec une énergie renouvelée.

Lieu de rendez-vous Le Sunset Beach, 14910 Bénerville-sur-Mer. .

Le Sunset Beach Bd de la Mer Trouville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie

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English : AFTERWORK Booster son bien-être mental

Immerse yourself in an evening dedicated to well-being, sharing and inspiring encounters, in a friendly seaside setting.

L’événement AFTERWORK Booster son bien-être mental Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Trouville