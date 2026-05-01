Trouville-sur-Mer

Atelier terrarium Zlow

26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À Trouville-sur-Mer, Agathe vous propose un atelier créatif et végétal pour apprendre à réaliser votre propre terrarium. Pendant 1 h 30, découvrez l’univers fascinant de l’art végétal et composez un véritable jardin miniature à partir d’une large sélection de plantes, mousses, sables et galets.

À Trouville-sur-Mer, Agathe vous propose un atelier créatif et végétal pour apprendre à réaliser votre propre terrarium. Pendant 1 h 30, découvrez l’univers fascinant de l’art végétal et composez un véritable jardin miniature à partir d’une large sélection de plantes, mousses, sables et galets.

Après une introduction théorique autour du fonctionnement et de l’entretien des terrariums, place à la création étape après étape, façonnez un écosystème unique selon vos inspirations et repartez avec votre terrarium taille M, prêt à trouver sa place dans votre intérieur. Une fiche d’entretien vous sera également remise afin de préserver durablement votre création.

Un goûter convivial sera proposé durant l’atelier pour partager un moment de détente et d’échange.

Samedi 23 mai 2026 à 16 h 30.

Tarif 55 €.

Durée 1 h 30.

Places limitées 8 participants.

Réservation zlow.trouville@gmail.com .

26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 87 32 22 45

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English : Atelier terrarium Zlow

In Trouville-sur-Mer, Agathe offers you a creative plant workshop to learn how to make your own terrarium. For 1 hour 30 minutes, discover the fascinating world of plant art and create a real miniature garden using a wide selection of plants, mosses, sand and pebbles.

L’événement Atelier terrarium Zlow Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Trouville