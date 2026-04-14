Jeux de la bonne société du XIXe siècle, Musée de la villa Montebello, Trouville-sur-Mer

Jeux de la bonne société du XIXe siècle Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la villa Montebello Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Soirée jeux de société de la bonne société du XIXe siècle. Jeux de cartes et jeux de plateaux, à faire en autonomie et à plusieurs.

Musée de la villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc, 14360 Trouville-sur-Mer, France Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie 0231881626 https://www.trouville.fr/MuseeVillaMontebello Musée d’art et d’histoire balnéaire, les collections sont centrées sur les beaux-arts (peintures, dessins, estampes) des romantiques découvreurs aux artistes du XXe siècle et contiennent nombre d’œuvres d’affichistes renommés tel le célèbre Trouvillais d’adoption, Raymond Savignac.

Soirée jeux de société de la bonne société du XIXe siècle. Jeux de cartes et jeux de plateaux, à faire en autonomie et à plusieurs.