Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Filles perdues, cheveux gras de Claude Duty Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Filles perdues, cheveux gras de Claude Duty

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:15:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Ciné Coup de Cœur Filles perdues, cheveux gras (2002, C. Duty), vendredi 29 mai à 19h15. Débat après séance. 7 € 5 € adhérents gratuit -18 ans. Résa Office de Tourisme ou billetterie en ligne.

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer, Ciné Coup de Cœur, vous donne rendez-vous le vendredi 29 mai à 19h15 pour une nouvelle soirée cinéma mêlant projection et échange autour d’un film du répertoire.

À l’affiche ce mois-ci Filles perdues, cheveux gras (2002), une comédie décalée réalisée par Claude Duty.

Le film suit les trajectoires croisées de trois jeunes femmes en quête de repères Élodie cherche sa fille, Natacha son chat et Marianne son âme. Au fil de rencontres improbables et d’aventures singulières, elles découvrent l’amitié, l’amour et une nouvelle manière de se reconstruire.

Comme à chaque séance de Ciné Coup de Cœur, la projection sera suivie d’un débat animé par un invité issu du monde du cinéma.

PRÉSENTÉ PAR Claude Duty

Claude Duty a réalisé depuis 1974, à un rythme soutenu, plus d’une trentaine de courts métrages, dans tous les genres cinématographiques (fiction, animation, documentaire, expérimental). Son attachement et sa connaissance de ce format l’ont conduit à travailler au sein des Programmes Courts de Canal+. Par ailleurs, il anime de nombreux débats et tables rondes en particulier au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, au festival Off-Courts de Trouville-sur-Mer et aux Arcs Film Festival. En 2002, Claude Duty réalise et obtient un succès public avec son premier long métrage Filles perdues cheveux gras, suivi de peu d’un deuxième Bienvenue au gîte. Son troisième long métrage Chez nous c’est trois ! est sorti en 2013. Il vient de signer son 27ème court métrage Le soir au fond des bois.

Une soirée conviviale et cinéphile à partager entre passionnés de grand écran et curieux de découvertes cinématographiques.

Tarifs 7 € · 5 € pour les adhérents · Gratuit pour les moins de 18 ans.

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne. .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Filles perdues, cheveux gras de Claude Duty

Ciné Coup de Cœur Filles perdues, cheveux gras (2002, C. Duty), Friday 29 May at 7.15pm. Post-screening discussion. 7 € 5 € for members free for under-18s. Bookings: Tourist Office or online ticket office.

L’événement Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Filles perdues, cheveux gras de Claude Duty Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Trouville