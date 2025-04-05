Dégustation à l’aveugle par l’Office de Tourisme Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Dégustation à l’aveugle par l’Office de Tourisme

Dégustez à l’aveugle une sélection de produits locaux normands tartinables, jus, desserts et biscuits. Évaluez textures et saveurs avant la révélation finale ! 5 €/pers., dès 8 ans. Réservation à l’Office de Tourisme ou en ligne.

De 11h à 12h, vivez une expérience gustative originale et conviviale au cœur de Trouville-sur-Mer. Le principe déguster à l’aveugle une sélection de produits locaux tartinables, jus et nectars, desserts, biscuits typiques en vous laissant guider uniquement par vos sens. Munis d’une grille de notation, vous évaluez textures, goûts et préférences, avant que les produits et leurs producteurs soient révélés en fin de séance.

Tout au long de la dégustation, découvrez l’histoire et le savoir-faire des artisans et producteurs normands. Et pour prolonger l’expérience, tous les produits goûtés sont disponibles à la boutique de l’Office de Tourisme.

Tarif 5 € par personne. À partir de 8 ans.

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .

English : Dégustation à l’aveugle par l’Office de Tourisme

Blind taste a selection of local Normandy products: spreads, juices, desserts and biscuits. Assess the textures and flavours before the final revelation! 5 per person, from age 8. Book at the Tourist Office or online.

