Exposition Garanse à la Maison KalBot Maison Kalbot Trouville-sur-Mer

Du 14 au 16 mai 2026, la Maison KalBot à Trouville-sur-Mer présente l’exposition de peinture de Garanse. Entre abstraction lyrique et semi-figuration, l’artiste explore l’émotion et l’inconscient à travers des œuvres spontanées, aux couleurs vibrantes, invitant à la contemplation et à la réflexion.

Du 14 au 16 mai 2026, la Maison KalBot à Trouville-sur-Mer accueille une exposition de peinture de l’artiste Garanse, artiste dont le travail invite à une immersion sensible et introspective.

Originaire du Sud-Ouest et installée en Touraine depuis plus de vingt ans, Garanse s’est engagée depuis 2016 dans une profonde remise en question autour de la vie et de la création artistique. La peinture s’est alors imposée à elle comme une forme de thérapie. Totalement autodidacte, elle a construit son langage pictural à force de travail, d’expérimentation et d’écoute de soi, jusqu’à trouver une écriture artistique singulière.

Son œuvre s’inscrit principalement dans une abstraction intuitive, parfois impulsive, où les émotions se projettent directement sur la toile. Le geste est spontané, guidé par l’instant. Garanse peint sans idée préconçue, laissant son inconscient s’exprimer librement. Elle travaille vite et termine chaque toile d’une seule traite afin de préserver l’intensité et la sincérité de l’émotion initiale.

Comme elle l’exprime elle-même, sa peinture est un dialogue intérieur, entre le moi qui peint et le moi profond qui s’impose, révélant peu à peu son identité d’artiste. Tableau après tableau, cette démarche devient un chemin de découverte personnelle.

Ses toiles, riches en couleurs, parfois explosives, parfois oniriques, invitent à un voyage dans un imaginaire à la fois vibrant et ressourçant. Chaque œuvre est accompagnée d’une citation d’écrivains ou de philosophes, choisie avec soin, prolongeant l’expérience visuelle par une réflexion sur la vie et ses multiples facettes.

Pour Michel Léaument, auteur et comédien, la peinture de Garanse est une écriture, la signature d’une femme en vie, debout et en mouvement .

Garanse dispose également d’un atelier-exposition à Cangey, au 21 rue de Monteaux, près d’Amboise, où elle poursuit cette exploration artistique entre peinture, émotion et mots.

L’exposition est à découvrir à la Maison KalBot, 6-b rue du Manoir, Trouville-sur-Mer

– Jeudi 14 mai de 14h à 19h

– Vendredi 15 et samedi 16 mai de 10h à 19h

– Instagram @annegaranse https://www.instagram.com/annegaranse

Site https://garanse.github.io .

Maison Kalbot 6b Rue du Manoir Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Exposition Garanse à la Maison KalBot

From 14 to 16 May 2026, the Maison KalBot in Trouville-sur-Mer presents Garanse’s painting exhibition. Somewhere between lyrical abstraction and semi-figuration, the artist explores emotion and the unconscious through spontaneous works in vibrant colours, inviting contemplation and reflection.

