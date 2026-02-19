TROUVIBES Photographies de Guy Birenbaum Promenade Savignac Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

TROUVIBES Photographies de Guy Birenbaum

Promenade Savignac Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-15

TROUVIBES Photographies de Guy Birenbaum

Du 15 mai au 31 juillet 2026, Les Planches, Trouville-sur-Mer.

Un regard sensible sur la plage silhouettes, lumières, ciels et mer en perpétuel mouvement. Une invitation à ralentir et à redécouvrir la poésie du littoral.

Installé depuis plus de vingt ans à Trouville-sur-Mer, Guy Birenbaum pose son regard sensible sur ce territoire qu’il considère comme un jardin vivant. À travers TROUVIBES, il capture l’inattendu du quotidien les silhouettes qui se dessinent sur le sable, les instants suspendus, les lumières changeantes et les ciels toujours surprenants.

Sa pratique photographique, entamée dans les années quatre-vingt puis interrompue avant de renaître à l’ère du partage numérique, s’inscrit dans une démarche instinctive et contemplative. Ici, chaque image témoigne d’un attachement profond à la mer, à ses variations infinies, et aux couleurs qui façonnent l’atmosphère si singulière de la plage des bleus aux gris, des roses à l’orange, jusqu’à la lumière dorée des soirs d’été.

Avec TROUVIBES, Guy Birenbaum invite à observer autrement ce décor familier, à ralentir et à se laisser surprendre par la poésie discrète du littoral. .

Promenade Savignac Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : TROUVIBES Photographies de Guy Birenbaum

TROUVIBES Photographs by Guy Birenbaum

From 15 May to 31 July 2026, Les Planches, Trouville-sur-Mer.

A sensitive look at the beach: silhouettes, lights, skies and sea in perpetual motion. An invitation to slow down and rediscover the poetry of the coastline.

L’événement TROUVIBES Photographies de Guy Birenbaum Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Trouville