Rencontre et dédicace d’Émilie Arnoux à l’Office de Tourisme Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Rencontre et dédicace d’Émilie Arnoux à l’Office de Tourisme

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Mardi 28 avril à 14h, rencontrez Émilie Arnoux à l’Office de Tourisme vente et dédicace d’affiches aux inspirations pop, beach et surf. Prolongez avec sa 3e œuvre visible parking de la Jetée. Un rendez-vous artistique plein d’énergie à ne pas manquer !

L’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer accueille l’artiste peintre trouvillaise Émilie Arnoux pour une rencontre et dédicace placées sous le signe de la couleur et de la bonne humeur.

Mardi 28 avril à partir de 14 h, venez découvrir son univers artistique à travers une vente et dédicace de ses affiches. Inspirées par la pop culture, l’esprit beach et le surf art, ses œuvres séduisent par leur énergie vibrante et communicative.

Prolongez l’expérience en allant admirer sa troisième création, réalisée dans le cadre du Week-end Street Art, visible sur le parking de la Jetée, derrière la piscine.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d’art contemporain et d’ambiances iodées.

Plusieurs modèles d’affiches de l’artiste sont en vente à la boutique de l’office de tourisme 50€ .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Rencontre et dédicace d’Émilie Arnoux à l’Office de Tourisme

Tuesday 28 April at 2pm, meet Émilie Arnoux at the Tourist Office: sale and signing of posters inspired by pop, beach and surf. You can also see her 3rd work in the car park at the Jetée. A high-energy artistic event not to be missed!

L’événement Rencontre et dédicace d’Émilie Arnoux à l’Office de Tourisme Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Trouville