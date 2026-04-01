Rencontre avec l’économiste Bernard Guibert à l’Usage du Papier L’Usage du Papier Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Rencontre avec l’économiste Bernard Guibert à l’Usage du Papier

L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rencontre avec l’économiste Bernard Guibert à l’Usage du Papier

VENDREDI 24 AVRIL à 18H30

Rencontre avec l’économiste Bernard Guibert

Cette rencontre propose un éclairage sur un essai consacré à une tétracrise mondiale — écologique, sanitaire, économique et géopolitique — analysée comme une conséquence directe du capitalisme néolibéral contemporain.

L’auteur y alerte sur quatre menaces majeures interconnectées le dérèglement climatique, les pandémies, les risques de conflits armés et les crises alimentaires. Face à ces enjeux globaux, il défend l’idée d’une planification écosocialiste reposant sur une décroissance sélective, présentée comme une voie possible pour éviter une catastrophe systémique à l’échelle mondiale. .

L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 63 37 lusagedupapier@gmail.com

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English : Rencontre avec l’économiste Bernard Guibert à l’Usage du Papier

Meeting with economist Bernard Guibert at l’Usage du Papier

FRIDAY 24 APRIL at 6.30pm

L’événement Rencontre avec l’économiste Bernard Guibert à l’Usage du Papier Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Trouville