Escape game Cornebidouille à La Médiathèque

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19 2026-04-28

Entre dans l’univers de Cornebidouille et relève le défi de cet escape game spécialement conçu pour les 6–8 ans. En équipe, observe, réfléchis et résous les énigmes pour avancer dans l’aventure au cœur de la bibliothèque.

Activité gratuite, sur réservation au 02 50 31 00

Escape game Cornebidouille

Entre dans l’univers de Cornebidouille et relève le défi de cet escape game spécialement conçu pour les 6–8 ans. En équipe, observe, réfléchis et résous les énigmes pour avancer dans l’aventure au cœur de la bibliothèque.

Activité gratuite, sur réservation au 02 50 31 00 23. .

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape game Cornebidouille à La Médiathèque

Enter the world of Cornebidouille and take up the challenge of this escape game specially designed for 6-8 year olds. As a team, observe, think and solve the riddles to progress through the adventure in the heart of the library.

Free activity, booking required on 02 50 31 00

L’événement Escape game Cornebidouille à La Médiathèque Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Trouville