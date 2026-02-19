9ème Festival Regards au Longs-Courts Partir, Traverser, Rencontrer Lieux multiples (voir programme) Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

9ème Festival Regards au Longs-Courts Partir, Traverser, Rencontrer

Lieux multiples (voir programme) Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

9ème Festival Regards au Longs-Courts, 15-17 mai 2026. Cinéma, art, musique et littérature se croisent autour du voyage. 2 longs et 30 courts-métrages, 32 œuvres, 26 cinéastes, 30 artistes. Lectures, dédicaces. Entrée gratuite. Programme complet à venir.

Pour sa 9ème édition, le Festival Regards au Longs-Courts revient les 15, 16 et 17 mai 2026 avec une programmation riche et ambitieuse, placée sous le signe du voyage, de la traversée et de la rencontre. Pendant trois jours, cinéma, art, musique et littérature se croisent et se répondent dans une expérience culturelle unique et ouverte à tous.

Au coeur de l’événement, 2 longs-métrages et 30 courts-métrages soigneusement sélectionnés, portés par 26 cinéastes venus d’horizons variés. En parallèle, 32 oeuvres plastiques investissent les espaces d’exposition, déployées par 30 artistes exposants. Conférenciers, écrivains, musiciens et une chanteuse viennent compléter cette programmation plurielle, rythmée par des lectures, des dédicaces et des moments de partage inattendus.

Le festival se tient dans trois lieux emblématiques les Cures Marines, la BlaiseFactory et le Pavillon Augustine. Entrée gratuite.

Le programme complet sera publié dans les prochains jours. .

Lieux multiples (voir programme) Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie regards-au-longs-courts@gmail.com

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English : 9ème Festival Regards au Longs-Courts Partir, Traverser, Rencontrer

9th Festival Regards au Longs-Courts, 15-17 May 2026. Cinema, art, music and literature meet around the theme of travel. 2 feature-length films and 30 shorts, 32 works, 26 filmmakers, 30 artists. Readings and book signings. Free admission. Full programme to follow.

L’événement 9ème Festival Regards au Longs-Courts Partir, Traverser, Rencontrer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Trouville