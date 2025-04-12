Animation jeune public : jeu « vol à Montebello », Musée de la villa Montebello, Trouville-sur-Mer
Animation jeune public : jeu « vol à Montebello », Musée de la villa Montebello, Trouville-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Animation jeune public : jeu « vol à Montebello » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la villa Montebello Calvados
Dès 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Enquête au musée d’une durée de 1h15. À faire en autonomie dans les collections permanentes. Un tableau a été volé, ce sera à vous de mener l’enquête pour le retrouver. Pour les enfants à partir de 10 ans.
Musée de la villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc, 14360 Trouville-sur-Mer, France Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie 0231881626 https://www.trouville.fr/MuseeVillaMontebello Musée d’art et d’histoire balnéaire, les collections sont centrées sur les beaux-arts (peintures, dessins, estampes) des romantiques découvreurs aux artistes du XXe siècle et contiennent nombre d’œuvres d’affichistes renommés tel le célèbre Trouvillais d’adoption, Raymond Savignac.
Enquête au musée d’une durée de 1h15. À faire en autonomie dans les collections permanentes. Un tableau a été volé, ce sera à vous de mener l’enquête pour le retrouver. Pour les enfants à partir de…
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