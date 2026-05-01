Rencontre littéraire et dédicace Guy Birenbaum, Trouvibes L’Usage du Papier Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Rencontre littéraire et dédicace Guy Birenbaum, Trouvibes

L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rencontre et dédicace avec Guy Birenbaum autour de son livre Trouvibes (éditions Rio Bravo).

Rencontre et dédicace avec Guy Birenbaum autour de son livre Trouvibes (éditions Rio Bravo).

Installé depuis plus de vingt ans à Trouville-sur-Mer, Guy Birenbaum vous invite à découvrir son ouvrage Trouvibes, une exploration sensible et poétique de son regard sur le territoire trouvillais, qu’il considère comme un véritable jardin vivant.

À travers ses photographies, il capte les instants du quotidien et l’inattendu du littoral silhouettes sur le sable, lumières changeantes, ciels mouvants et atmosphères sans cesse renouvelées. Une démarche intuitive et contemplative, née d’un travail photographique amorcé dans les années 80, interrompu puis ravivé à l’ère du numérique et du partage.

Avec Trouvibes, l’auteur propose une invitation à ralentir, à observer autrement ce paysage familier et à se laisser porter par la poésie discrète de la mer et de ses variations infinies. .

L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 63 37 lusagedupapier@gmail.com

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English : Rencontre littéraire et dédicace Guy Birenbaum, Trouvibes

Meeting and book signing with Guy Birenbaum to discuss his book Trouvibes (published by Rio Bravo).

L’événement Rencontre littéraire et dédicace Guy Birenbaum, Trouvibes Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Trouville