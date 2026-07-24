Brocante Rupt-aux-Nonains
dimanche 9 août 2026 · Rupt-aux-Nonains
Informations pratiques
Rupt-aux-Nonains
Brocante
Rupt-aux-Nonains Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Buvette et restauration sur place.
Organisée par le Comité des Fêtes de Rupt-aux-Nonains.
Pêche à la truite dans le lavoir, organisé par le société de pêche.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Rupt-aux-Nonains 55170 Meuse Grand Est +33 6 71 83 11 25 cdfruptauxnonains@gmail.com
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English :
Refreshments and food available on site.
Organized by the Rupt-aux-Nonains Festival Committee.
Trout fishing in the washhouse, organized by the fishing club.
Free admission.
L’événement Brocante Rupt-aux-Nonains a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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