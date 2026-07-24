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Brocante Rupt-aux-Nonains

dimanche 9 août 2026 · Rupt-aux-Nonains

Brocante Rupt-aux-Nonains

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
55170 Rupt-aux-Nonains
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Rupt-aux-Nonains

Brocante

Rupt-aux-Nonains Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Buvette et restauration sur place.
Organisée par le Comité des Fêtes de Rupt-aux-Nonains.

Pêche à la truite dans le lavoir, organisé par le société de pêche.

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Rupt-aux-Nonains 55170 Meuse Grand Est +33 6 71 83 11 25  cdfruptauxnonains@gmail.com

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English :

Refreshments and food available on site.
Organized by the Rupt-aux-Nonains Festival Committee.

Trout fishing in the washhouse, organized by the fishing club.

Free admission.

L’événement Brocante Rupt-aux-Nonains a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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